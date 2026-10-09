Educare al dono e alla solidarietà partendo dai banchi di scuola. È questo l’obiettivo della convenzione siglata ieri tra l’Istituto Principe Grimaldi di Modica e Avis Modica. A firmare l’accordo sono stati la dirigente scolastica Claudia Terranova e il presidente dell’Avis comunale Luca Hanna, alla presenza del vicepresidente Gianni Frasca, del segretario Carmelo Avola, del consigliere Giorgio Barone e dell’operatrice del servizio civile universale Maria Chiara Caccamo.

L’intesa si inserisce nel protocollo “Promuovere nelle scuole la solidarietà e i valori del dono del sangue”, rinnovato a dicembre 2025 per un triennio da AVIS Nazionale e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le attività rientrano nell’insegnamento dell’educazione civica e dell’educazione alla salute e coinvolgeranno gli studenti delle classi quarte e quinte con incontri informativi e percorsi formativi, tra cui il progetto “Donare è un’arte” dedicato alle quinte classi: al centro la donazione di sangue ed emocomponenti, la donazione di cellule staminali emopoietiche, la prevenzione e i valori della volontarietà, della periodicità e della gratuità del gesto.

“Quest’anno, conoscendo sempre meglio la scuola, mi sono resa conto che qui si realizzano tantissime attività di valore che però non erano sistematizzate e rischiavano di rimanere singoli episodi – ha dichiarato la dirigente, Claudia Terranova – Ho deciso di dare un inquadramento a questi percorsi attraverso convenzioni quadro che formalizzano i rapporti con i soggetti del territorio: così sappiamo quali percorsi stiamo realizzando, li avviamo, li seguiamo e li portiamo a termine. L’obiettivo – ha proseguito la dirigente – è inserire tutto in un quadro sistematico, con regole chiare e condivise: la scuola deve funzionare così, perché oggi senza regole non si va da nessuna parte. La convenzione con l’AVIS è un tassello importante di questo percorso e porta nelle nostre classi valori come il dono, la solidarietà e la responsabilità verso gli altri”.

Grande soddisfazione anche da parte di AVIS Modica. “Questa convenzione rafforza un’alleanza in cui crediamo da sempre – ha dichiarato il direttivo AVIS – Da anni entriamo nelle scuole del territorio, convinti che scuola e associazionismo condividano la stessa missione: formare cittadini consapevoli, attivi e solidali. Donare il sangue è uno dei gesti più concreti di cittadinanza attiva: un atto libero, gratuito e anonimo che si prende cura della salute dell’intera comunità. Vogliamo essere un’associazione 2.0, capace di parlare il linguaggio dei ragazzi, di ascoltarne idee e aspettative e di coinvolgerli come protagonisti, non solo come destinatari dei nostri messaggi. Ringraziamo la dirigente Claudia Terranova per la sensibilità e la visione dimostrate – ha aggiunto il direttivo – Dare una cornice stabile alla nostra collaborazione significa costruire percorsi continui e non episodici, sempre più all’altezza delle aspettative dei giovani e delle istituzioni scolastiche. Il nostro auspicio è che tanti studenti, una volta maggiorenni, scelgano di diventare donatori periodici: ogni donazione è un aiuto concreto per chi soffre e una garanzia per tutto il territorio”.

Con questa convenzione, Avis Modica conferma ancora una volta la propria vocazione di presenza attiva sul territorio e il proprio impegno al fianco del mondo della scuola, nella convinzione che il gesto del dono, coltivato fin dai banchi, sia la strada più semplice e più incisiva per costruire comunità.