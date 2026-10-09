Si sono conclusi in un clima di intensa partecipazione popolare e profonda devozione i solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, Patrona della città di Pozzallo. Ancora una volta la comunità pozzallese ha saputo stringersi attorno alla sua Celeste Patrona, vivendo giornate cariche di spiritualità, emozione e senso di appartenenza che hanno trasformato le vie cittadine in un grande abbraccio collettivo di fede.

Momento culminante delle celebrazioni è stata la giornata di mercoledì 7 ottobre, dedicata alla memoria liturgica della Madonna del Rosario, che ha visto una straordinaria partecipazione di fedeli, autorità civili e militari, associazioni, sodalizi e cittadini provenienti anche dai centri vicini. Le solenni celebrazioni eucaristiche, presiedute da illustri rappresentanti della Chiesa, in particolare l’arcivescovo emerito del dicastero per le Chiese orientali, mons. Giorgio Demetrio Gallaro, il vescovo di Rieti, mons. Vito Piccinonna, e il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, hanno scandito una giornata intensa, culminata con il tradizionale atto di affidamento e consacrazione della città alla Patrona, simbolo di un legame profondo che unisce da secoli il popolo pozzallese alla Vergine del Rosario.

Particolarmente suggestiva la processione serale del simulacro della Madonna, che ha attraversato le principali arterie cittadine tra ali di folla, preghiere, canti e gesti di devozione. Un percorso che ha rappresentato non soltanto una manifestazione religiosa, ma anche un forte momento identitario per l’intera comunità, che continua a riconoscersi nei valori tramandati dalla tradizione e nella protezione materna della sua Patrona.

Grande apprezzamento ha suscitato anche il programma collaterale che ha accompagnato le celebrazioni, dalla presenza del gruppo musici e sbandieratori alla tradizionale Fiera del Dono, fino allo spettacolo pirotecnico conclusivo e alla storica “corsa” lungo via Vittorio Giardina, appuntamenti che hanno contribuito a rendere ancora più partecipata e coinvolgente la festa patronale.

Il bilancio finale è estremamente positivo. Le celebrazioni hanno confermato la capacità della festa della Madonna del Rosario di unire generazioni diverse, rafforzando il senso di comunità e mantenendo vive tradizioni che rappresentano un patrimonio prezioso per la città di Pozzallo.

Un sentito ringraziamento viene rivolto alla Diocesi di Noto, ai sacerdoti, ai portatori della Madonna del Rosario, alle autorità civili e militari, alle associazioni, ai volontari, agli sponsor e a tutti coloro che, con il proprio contributo e la propria disponibilità, hanno reso possibile la riuscita dell’evento.

Un ringraziamento particolare va inoltre a Confcommercio Pozzallo, che quest’anno ha garantito il proprio prezioso sostegno mediatico alle celebrazioni, contribuendo alla promozione e alla diffusione dei momenti più significativi della festa patronale, nel segno della valorizzazione delle tradizioni religiose e culturali della città.