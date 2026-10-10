Il comando di polizia locale di Comiso ha avviato una campagna di controlli e sanzioni nei confronti dei conducenti di monopattini elettrici, in attuazione delle più recenti disposizioni del Codice della strada. L’altro ieri gli agenti hanno elevato quattro verbali per violazioni alle norme sulla circolazione dei veicoli elettrici e hanno disposto il sequestro amministrativo di due monopattini, a fronte di fondati dubbi sulla loro regolarità tecnica. La polizia locale chiarisce che occorre richiamare tutti al rigoroso rispetto delle norme in materia, a cominciare dall’obbligo della targa, dell’assicurazione, del casco e del rispetto dei sensi di marcia, oltre che del mantenimento delle caratteristiche tecniche di fabbrica.