Ancora un episodio di microcriminalità nel territorio sciclitano. Nella notte ignoti hanno preso di mira un negozio di calzature situato al Villaggio Jungi, in viale Primo Maggio, mettendo a segno un furto con spaccata che ha provocato danni ben superiori al valore della refurtiva (episodio ricostruito con AI).

Per introdursi all’interno dell’attività commerciale, i malviventi hanno colpito un infisso sul retro dell’esercizio, dal lato di via dei Lillà, utilizzando una grossa pietra con cui hanno infranto il vetro. Una volta aperto il varco, sono entrati nel negozio e hanno raggiunto rapidamente la cassa.

Il bottino, tuttavia, è risultato estremamente esiguo: i ladri si sono impossessati soltanto del denaro contante presente in cassa, pari a poche decine di euro. Ben più pesante, invece, il conto dei danni arrecati alla struttura e agli infissi durante l’azione criminale.

L’attività commerciale, tra l’altro, aveva recentemente cambiato gestione e i nuovi titolari si sono trovati ad affrontare questo spiacevole episodio a poche settimane dall’avvio della loro esperienza imprenditoriale.

Accortisi dell’accaduto, i commercianti hanno immediatamente denunciato il furto ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del colpo, passando al vaglio anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.