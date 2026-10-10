La Cna territoriale di Ragusa ospiterà lunedì 12 ottobre, dalle 15,30 alle 18,30, nella sala conferenze di via Psaumida 38, la presentazione del libro “L’Aliena in Azienda” di Alessia Russo (nella foto), un appuntamento dedicato all’approfondimento delle tematiche legate al benessere organizzativo, alla sicurezza psicologica nei luoghi di lavoro e alla qualità delle relazioni professionali.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ragusa, la scuola territoriale di formazione “Avv. Giorgio Cassarino”, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Ragusa e le organizzazioni sindacali del territorio, si propone di offrire un momento di confronto tra imprenditori, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e operatori del mondo del lavoro su questioni che oggi assumono un ruolo sempre più centrale nella crescita e nella competitività delle organizzazioni.

Attraverso il volume, l’autrice affronta il tema delle dinamiche relazionali all’interno delle aziende, soffermandosi sui fattori che incidono sul clima lavorativo, sulla capacità delle organizzazioni di trattenere competenze e talenti, sulla prevenzione del disagio professionale e sull’importanza di costruire ambienti di lavoro improntati all’ascolto, al rispetto e alla valorizzazione delle persone.

Nel corso del pomeriggio, coordinato dal giornalista Giorgio Liuzzo, sono previsti i contributi dell’editore Costantino Di Nicolò, dell’imprenditore Giuseppe Arnone, di esperti del settore giuridico, sanitario e della sicurezza sul lavoro, oltre ai rappresentanti delle parti sociali e delle istituzioni coinvolte sui temi del benessere organizzativo e della tutela dei lavoratori.

Per la Cna territoriale di Ragusa, che sarà presente tra gli altri con il presidente territoriale Giampaolo Roccuzzo e il segretario territoriale Carmelo Caccamo, l’appuntamento rappresenta un’importante occasione di riflessione su un cambiamento culturale che interessa sempre più da vicino il sistema produttivo. Oggi, infatti, la qualità delle relazioni interne, la capacità di creare contesti lavorativi sostenibili e l’attenzione verso il benessere delle persone costituiscono fattori determinanti non solo per la serenità dei lavoratori ma anche per l’efficienza, la produttività e la capacità competitiva delle imprese. L’incontro vuole dunque favorire una discussione aperta e multidisciplinare sulle nuove sfide del lavoro contemporaneo, ponendo al centro il valore delle persone e la necessità di costruire organizzazioni sempre più attente agli aspetti umani, relazionali e sociali che incidono sullo sviluppo delle aziende e del territorio. Sarà presente anche l’attore Carlo Cartier.