Importante operazione di controllo straordinario all’interno della Casa circondariale di Ragusa. Stamane, prima del sorgere del sole, gli uomini della polizia penitenziaria hanno portato a termine un’importante operazione di controllo straordinario all’interno dell’istituto di pena ragusano.

L’intervento, disposto dal comandante della casa circondariale, commissario capo Claudio Iacobelli, ed egregiamente gestito sul campo dall’ispettore capo Lo Monaco, ha visto l’impiego degli agenti di Ragusa con il supporto di colleghi accorsi dagli istituti di Catania e Siracusa, oltre al contributo delle unità cinofile.

Le perquisizioni, condotte con fermezza e rigore, protrattesi per diverse ore, hanno consentito di rinvenire e sequestrare due smartphone, abilmente occultati all’interno di due distinte camere di detenzione, unitamente a un cospicuo quantitativo di oggetti non consentiti, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi per la sicurezza dell’istituto e dell’incolumità pubblica.

Il successo del blitz risalta ancor di più a fronte della nota carenza organica di personale e delle difficoltà gestionali del settore: a testimonianza dell’altissimo senso del dovere e della compattezza del corpo, hanno preso parte alle attività anche agenti fuori servizio, richiamati dal riposo o rientrati dalle ferie. Un segnale forte di compattezza e prontezza di gruppo, già dimostrata di recente nel sostegno ai colleghi di Siracusa durante una complessa rivolta.

A termine delle operazioni, il comandante commissario Capo Claudio Iacobelli ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale, esprimendo nei loro confronti parole di elogio per l’impegno profuso, la professionalità dimostrata e l’eccellente risultato ottenuto.