Tre cartelloni distinti, tre realtà associative impegnate nella promozione culturale del territorio e un’unica visione artistica affidata alla direzione di Carlo Nobile. Prende ufficialmente il via la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale 2026-2027, un ricco programma che accompagnerà il pubblico ragusano da novembre fino alla primavera con spettacoli di prosa, commedie, grandi produzioni nazionali e musical dedicati alle famiglie.

La stagione nasce dalla sinergia tra l’Associazione culturale C&M, l’Associazione culturale ABC e l’Associazione Progetto Teatrando, che proporranno tre percorsi differenti ma complementari, pensati per intercettare pubblici diversi e ampliare sempre di più la platea degli spettatori.

Ad aprire il sipario sarà il cartellone dei Musical dedicati ai bambini, organizzato dall’Associazione Progetto Teatrando al Teatro Perracchio. Si partirà l’8 novembre con “Hercules” e si proseguirà nei mesi successivi con alcuni tra i personaggi più amati dell’immaginario fiabesco, offrendo ai più piccoli l’opportunità di vivere la magia del teatro attraverso musica, colori e coinvolgimento.

Il 28 novembre prenderà invece il via la stagione di prosa del Teatro Duemila, promossa dall’Associazione culturale C&M, che porterà a Ragusa interpreti e produzioni di assoluto prestigio. Sul palco si alterneranno artisti tra i più apprezzati del panorama nazionale, in un percorso che spazierà dai grandi classici alla commedia contemporanea, con spettacoli capaci di coniugare qualità artistica e grande richiamo di pubblico.

A dicembre sarà la volta della nuova stagione del Teatro Perracchio, organizzata dall’Associazione culturale ABC, un cartellone che punta sulla tradizione della commedia e del teatro d’autore, valorizzando interpreti molto amati dal pubblico siciliano e proponendo spettacoli capaci di unire leggerezza, riflessione e intrattenimento.

“Questa nuova stagione rappresenta un grande lavoro di squadra e dimostra come le realtà culturali della città siano capaci di collaborare per offrire al pubblico una proposta ampia e di qualità”, sottolinea il direttore artistico Carlo Nobile. “Abbiamo costruito tre cartelloni differenti ma perfettamente integrati tra loro. Da una parte i grandi nomi della prosa nazionale, dall’altra il teatro popolare e le commedie più amate, senza dimenticare l’importante lavoro svolto sul pubblico dei bambini e delle famiglie. Il nostro obiettivo è fare del teatro un luogo sempre più aperto, partecipato e vivo, capace di coinvolgere tutte le generazioni. Ragusa merita una stagione ricca, prestigiosa e accessibile, e siamo convinti che il pubblico saprà rispondere con entusiasmo”.

Con l’apertura della campagna abbonamenti prende dunque forma una delle proposte culturali più articolate del territorio ibleo, destinata a trasformare teatri e sale cittadine in luoghi di incontro, emozione e crescita collettiva.

Gli abbonamenti sono già disponibili presso il botteghino autorizzato di via Roma 168 e sulle piattaforme online dedicate. Una nuova stagione è pronta a cominciare, con il teatro protagonista assoluto della vita culturale ragusana.