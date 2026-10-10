Ragusa si appresta a vivere uno degli appuntamenti religiosi più sentiti del centro storico, nel quartiere Ecce Homo. Domani sarà infatti la giornata culminante dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, con un ricco programma che unirà momenti di preghiera, tradizioni popolari e occasioni di aggregazione per l’intera comunità.

La festa prenderà il via sin dalle prime ore del mattino. Dalle 9 alle 12 il comitato dei festeggiamenti, accompagnato dal corpo bandistico e dai bambini e ragazzi con la tradizionale “Varicedda”, attraverserà le strade del quartiere per la questua e per annunciare ai residenti il giorno dedicato alla Vergine. Alle 9 e alle 11 saranno celebrate le sante messe, mentre alle 17 è prevista la recita del Santo Rosario.

Il cuore della giornata sarà rappresentato dalla celebrazione eucaristica delle 17,30, presieduta dal parroco don Salvatore Vaccaro. A seguire, alle 18, il corpo bandistico “R. Caravaglios” di Comiso, diretto dal maestro Salvatore Lucifora, sfilerà lungo le vie del quartiere accompagnando i fedeli verso il momento più atteso.

Alle 18,30 prenderà il via la solenne processione con il venerato simulacro della Madonna del Rosario. Il corteo religioso attraverserà piazza Ecce Homo, via Garibaldi, corso Italia, via Roma, via Gian Battista Odierna, via Fratelli Belleo, via Sant’Anna e via Mario Leggio, per poi fare ritorno in chiesa. Un itinerario che ogni anno richiama numerosi devoti, residenti e visitatori.

In vista della processione è stato predisposto anche un intervento straordinario di pulizia delle strade interessate dal passaggio del simulacro. L’impresa ecologica Busso Sebastiano sta infatti curando un’azione aggiuntiva di pulizia e decoro urbano per garantire che il percorso si presenti nelle migliori condizioni possibili in occasione della festa religiosa.

Il rientro della processione è previsto intorno alle 20,30, quando in chiesa si rinnoverà il tradizionale e partecipato saluto di congedo alla Vergine da parte dei fedeli.

La serata proseguirà poi in piazza Solferino con un momento dedicato all’intrattenimento. Alle 21 la compagnia teatrale “Eccoci Qua” porterà in scena la commedia dialettale “Curri quantu vuoi ca cà t’aspiettu”, chiudendo una giornata che, come da tradizione, saprà coniugare spiritualità, devozione popolare e vita comunitaria. La festa della Madonna del Rosario rappresenta da sempre uno dei momenti più identitari del quartiere Ecce Homo, una ricorrenza che ogni anno rinnova il forte legame tra la comunità ragusana e la propria tradizione mariana.