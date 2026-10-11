Ad Acate, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa un ventunenne tunisino, regolare sul territorio nazionale, per il reato di lesioni personali aggravate.

I fatti si sono svolti di sera in contrada Dirillo, dove, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, il giovane avrebbe sferrato un fendente alla gamba sinistra di un connazionale. In un primo momento, l’intervento era stato richiesto telefonicamente dal padre della vittima, il quale, allarmato, aveva riferito agli operatori che il figlio aveva ricevuto una coltellata al piede a seguito di un tentativo di rapina.

Le indagini condotte immediatamente dai carabinieri, ascoltando la vittima ed altri testimoni, sul posto e presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, dove il ferito era stato trasportato in ambulanza, hanno smentito tale ricostruzione, escludendo definitivamente l’ipotesi della tentata rapina: l’accoltellamento sarebbe avvenuto senza alcun apparente motivo a seguito di un alterco tra i due coinquilini. La vittima ha riportato una prognosi di 8 giorni, mentre l’arma da taglio è stata rinvenuta sul luogo dell’evento e sequestrata dalla pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria intervenuta per prima sul posto.

Proseguono inoltre i controlli serali, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, anche per prevenire che coltelli od altri oggetti atti ad offendere vengano portati al di fuori delle abitazioni e in tale contesto altre due persone sono state denunciate in stato di libertà.

Nella frazione di Scoglitti del comune di Vittoria, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 25enne residente a Santa Croce Camerina, che in passato era stato già denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso della tarda serata, l’uomo è stato fermato a bordo della sua Mercedes e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di 60 cm, nascosto all’interno del bagagliaio del mezzo.

Infine, a Vittoria, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito un trentenne originario di Avola, senza fissa dimora, sempre per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Sottoposto a controllo in piazza Nenni, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello lungo 20 cm, nascosto nella tasca dei pantaloni.

Tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.