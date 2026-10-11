Termoli espugna il PalaPadua, imponendo il secondo k.o. stagionale alla SuperConveniente Virtus Ragusa: finisce 77-78. La squadra di coach Recupido cede al termine di una gara vibrante, nonostante la grande rimonta del terzo quarto e la prestazione monstre di Lanzi e Vijber (entrambi a quota 27). Decide nel finale il canestro di Grimaldi. Mercoledì sera alle 20 si torna subito in campo contro Marigliano, nel recupero della prima giornata di campionato.

L’avvio di partita è speculare. La Virtus parte forte da oltre dall’arco, con Lanzi e Fabi, gli ospiti replicano con Grimaldi e trovano la schiacciata in transizione di Diarra – che ha in dote una apertura alare impressionante – il primo vantaggio della serata sul 6-8. Termoli è una squadra imprevedibile, che si affida molto al run&gun, offrendo pochi riferimenti alla difesa. La gara è frenetica, con gli attacchi che utilizzano molto il tiro da tre punti (19 quelli tentati nel primo quarto, appena 6 a segno). Alla fine, nonostante l’ottima guida di Lanzi, l’Air Basket mette la testa avanti al 10’: 16-21. I segnali meno incoraggianti, però, arrivano all’inizio del secondo periodo, bagnato dal primo canestro di Sorrentino dal suo ritorno in maglia Virtus. La SuperConveniente fatica a leggere l’attacco di Del Vecchio, che trova le cose migliori dai suoi veterani, specie sul lato sinistro dell’attacco: Rupil e Hajrovic. E’ un parziale di 9-0 a cambiare il volto del match (20-34 al 15’). Recupido ferma la partita due volte, con un paio di timeout ravvicinati. Nella Virtus si accende Caleb Vijber, che nella seconda metà sembra l’unico appiglio per Ragusa. Che però continua ad avere problemi nella metà campo difensiva: sono ancora Rupil e Hajrovic, con un altro volo di Diarra a scuotere il palazzo, a riscrivere il massimo vantaggio ospite a metà gara: 30-45.

La SuperConveniente rientra dagli spogliatoi con un’altra faccia. Lanzi ha il fuoco dentro e le sue iniziative hanno il doppio effetto di scardinare la difesa ospite e mettere in partita il pubblico. Le tre triple del play virtussino, per 14 punti complessivi nel quarto, consentono alla Virtus di avvicinarsi, impattare e poi ribaltare il risultato (52-49). Grosso merito è anche della difesa, che costringe l’attacco di Del Vecchio a soluzioni fuori dal piano partita e qualche infrazione. Il parziale aperto raggiunge il 22-2, finché non si ritrova Hajrovic con quattro punti consecutivi. Con le triple di Sow e di Pavicevic Termoli riprende il comando delle operazioni, anche se a fare la differenza, in termini di punteggio, è l’ultimo canestro del quarto firmato Grimaldi: 60-62 al 30’.

Nella prima metà del quarto quarto la Virtus si ritrova nuovamente a inseguire per effetto delle solite iniziative di Pavicevic (64-71), ma stavolta l’alert risuona subito. Fabi e Lanzi riportano la SuperConveniente a contatto: 72-73 con quattro minuti da giocare. Inizia una lunga volata, dove le squadre perdono un po’ di lucidità, ma mai la fame. Peterson fa scattare in piedi il pubblico col nuovo sorpasso (74-73), Diarra fa 0/2 ai liberi, Lanzi ci mette gli effetti speciali: altra tripla – la sesta – e mini fuga per i padroni di casa (77-73 al 38’). Il finale è la saga degli errori: Peterson tiene la penetrazione di Rupil, mentre dall’altra parte è Orrego a prendersi l’antisportivo di Diarra che lo porta in lunetta a 40” dal termine: l’ex Agrigento si fa paralizzare dalla tensione e sbaglia due volte. Termoli regge in difesa, torna dall’altra parte e accorcia a gioco fermo con Rupil: 77-76 con 21” da giocare. L’attacco di Ragusa termina con una palla persa, l’Air Basket può giocarsi l’ultimo possesso per vincere: Grimaldi si butta in mezzo all’area e trova il clamoroso sorpasso (77-78). A Ragusa rimangono tre secondi per evitare la beffa, e due rimesse: l’ultima tripla è di Lanzi, stavolta il ferro dice no.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa- Air Basket Termoli 77-78

SuperConveniente Virtus Ragusa: Bandiera, Tumino C. ne, Piscetta, Orrego, Porcu 5, Rosso ne, Fabi 8, Tumino G., Vijber 27, Sorrentino 2, Peterson 8, Lanzi 27. All.: Recupido

Air Basket Termoli: Hajrovic 19, Pavicevic 17, Pitardi, Rupil 12, Radchenko, Diarra 7, Sow 6, Stivaletta 7, Tironi ne, Grimaldi 10. All.: Del Vecchio

Arbitri: Giunta di Ragusa e Di Stefano di Vittoria

Parziali: 16-21; 32-47; 60-62.