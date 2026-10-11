Dura sconfitta esterna per il Modica, che crolla sul campo del Praia a Mare sotto i colpi di una formazione casalinga abile a sfruttare al meglio le dimensioni ridotte del proprio rettangolo di gioco, molto simile per caratteristiche al “Vincenzo Barone”. Per la formazione rossoblù si è trattato di un primo tempo del tutto da dimenticare: dopo appena ventitrè minuti di gioco, i padroni di casa si trovavano già in svantaggio di tre reti, mentre gli uomini di Raciti sono apparsi incapaci di reagire e visibilmente disorientati di fronte al maggiore dinamismo e alla superiorità atletica degli avversari.

In un campo così stretto, la strategia dei lanci lunghi tentata dal Modica si è rivelata inefficace, esponendo continuamente la squadra alle rapide ripartenze avversarie. Emblematico l’episodio della terza rete azzurra, scaturita da un’azione personale dell’attaccante locale che, intercettato il pallone sulla linea di centrocampo, si è involato verso l’area rossoblù, ha superato l’estremo difensore in uscita e ha depositato la sfera in rete. Dopo aver subito anche la quarta marcatura, la compagine modicana è riuscita ad accorciare le distanze prima dell’intervallo, andando negli spogliatoi visibilmente stordita dall’uno-due degli avversari.

Nella ripresa, la formazione guidata da mister Filippo Raciti ha mostrato un atteggiamento tattico più ordinato sul terreno di gioco, senza tuttavia riuscire a trovare la via della rete per riaprire il match. I padroni di casa ne hanno approfittato per calare la quinta marcatura, fissando il punteggio sul definitivo 5-1 al triplice fischio.