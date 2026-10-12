Il mare, in questi giorni, non ha concesso tregua, costringendo gli organizzatori a rinviare le prove in programma, ma la Settimana della vela di Donnalucata continua a rappresentare una straordinaria occasione di sport, confronto e crescita per decine di giovani atleti arrivati da tutta la Sicilia.

Le prime due giornate della manifestazione, organizzata dal Circolo velico Kaucana e dedicate alle squadre Optimist, sono state infatti fortemente condizionate dalle condizioni meteo marine avverse che non hanno consentito lo svolgimento delle regate in piena sicurezza. Una decisione inevitabile, soprattutto considerando la giovane età dei partecipanti e la priorità assoluta riservata alla tutela degli atleti.

Dal Circolo velico Kaucana arriva però un messaggio che va oltre l’aspetto agonistico. «La vela è rispetto della natura e il rispetto richiede pazienza e capacità di ascolto», hanno sottolineato gli organizzatori in un messaggio diffuso sui social, evidenziando come i giovani velisti abbiano dimostrato grande maturità nell’affrontare l’imprevisto.

«I ragazzi hanno dato una lezione importante», commenta il presidente del Circolo velico Kaucana, Nunzio Micieli. «Quando si pratica la vela bisogna imparare a confrontarsi con il mare e con le sue regole. La sicurezza viene sempre prima di ogni risultato sportivo. I giovani provenienti da tutta la Sicilia hanno saputo attendere con pazienza e spirito positivo, comprendendo perfettamente il significato più autentico di questo sport».

Nonostante lo stop forzato alle attività in acqua, la manifestazione si è trasformata in un’importante opportunità di confronto per il mondo velico siciliano. A Donnalucata è stato infatti presente anche il presidente della VII Zona della Federazione italiana vela, Beppe Tisci, che ha avuto modo di incontrare dirigenti, soci e volontari del circolo organizzatore.

Durante il confronto sono stati affrontati numerosi temi che interessano il futuro della vela sul territorio: dall’attività agonistica alla formazione di istruttori e dirigenti, passando per il rapporto con i soci, le problematiche burocratiche e amministrative legate alle concessioni demaniali e le prospettive di sviluppo sia sportivo sia divulgativo.

«È stata una giornata molto utile e ricca di spunti», aggiunge Micieli. «Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci su questioni che riguardano tutti i circoli velici. La crescita della vela passa attraverso la collaborazione, la formazione e la capacità di fare rete. Ringraziamo il presidente Tisci per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione riservata alle realtà del territorio».

Particolarmente significativo anche il ringraziamento rivolto alla comunità di Donnalucata, che ancora una volta ha accolto con entusiasmo l’arrivo di tecnici, dirigenti, atleti e famiglie provenienti da ogni parte dell’Isola, contribuendo al successo organizzativo dell’evento.

«Siamo grati ai circoli partecipanti, al comitato di Regata, ai partner e a tutti i volontari che hanno lavorato in questi giorni», conclude il presidente del Circolo velico Kaucana. «La vela si pratica in mare, ma tutto nasce a terra: dal lavoro organizzativo, dall’impegno delle famiglie, dalla passione dei volontari e dalla capacità di costruire una comunità che crede nei valori dello sport». In attesa che il tempo conceda una finestra favorevole per tornare in acqua, la Settimana della vela continua, dunque, a trasmettere il suo messaggio più importante: il mare non si comanda, si rispetta. E proprio da questo rispetto nasce la cultura della vela che il Circolo velico Kaucana continua a promuovere lungo la costa ragusana.