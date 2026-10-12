Si sono conclusi ieri sera con una straordinaria partecipazione di fedeli e con un forte clima di devozione i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario nella parrocchia dell’Ecce Homo a Ragusa. L’ultima giornata, quella di domenica, ha rappresentato il momento culminante di un percorso religioso che nelle scorse settimane ha coinvolto l’intera comunità parrocchiale, richiamando numerosi fedeli e devoti.

La giornata conclusiva è stata caratterizzata da una intensa partecipazione ai momenti liturgici e dalla tradizionale processione che ha attraversato le vie del quartiere, accompagnata dalla preghiera, dai canti e dall’affetto sincero della comunità nei confronti della Vergine del Rosario. Un appuntamento molto sentito che, ancora una volta, ha saputo unire generazioni diverse attorno ai valori della fede, della tradizione e dell’appartenenza.

Particolarmente significativo è stato il clima di raccoglimento che ha accompagnato il passaggio del simulacro mariano lungo le strade interessate dal percorso processionale (foto Bracchitta).

L’organizzazione esprime un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita dei festeggiamenti. Un particolare apprezzamento viene rivolto anche all’impresa ecologica Busso Sebastiano, gestore del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale, che ha collaborato con un intervento straordinario di pulizia e decoro urbano lungo il tragitto della processione, consentendo di presentare nel migliore dei modi le strade attraversate dal corteo religioso.

La chiusura dei festeggiamenti consegna alla comunità dell’Ecce Homo il bilancio di un’edizione particolarmente partecipata e ricca di significato spirituale. La festa della Madonna del Rosario si conferma così non soltanto un appuntamento religioso di primo piano per il quartiere, ma anche un importante momento di aggregazione e identità comunitaria, capace di rafforzare il legame tra fede, tradizione e territorio.

Con l’ultima domenica di celebrazioni si chiude dunque un intenso percorso di preghiera e devozione che ha visto la Madonna del Rosario al centro della vita della comunità parrocchiale, lasciando nei fedeli un messaggio di speranza, unità e fiducia per il cammino futuro.