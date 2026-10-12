L’Ufficio verde del Comune di Ragusa informa che da oggi, 12 ottobre, si svolgeranno, in viale Europa, i lavori di potatura delle alberature e a seguito di apposita relazione agronomica la rimozione di 4 essenze arboree ammalorate e pericolanti. Le essenze arboree rimosse saranno compensate con 30 alberi di diverse specie che saranno piantumate nel parco Falcone Borsellino in via Australia, in via Rosso di San Secondo, in piazza del Popolo, in viale del Fante, in via Benedetto Brin a Marina di Ragusa.