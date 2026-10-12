Incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada provinciale 17, l’arteria che collega Vittoria a Scoglitti. Il sinistro si è verificato al chilometro 1,200 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine per garantire l’assistenza ai coinvolti e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata (foto Assenza).

Sul posto sono stati i carabinieri della Compagnia di Vittoria a effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per i soccorsi sanitari è intervenuto il personale del 118 della postazione di Vittoria.

Secondo le prime informazioni disponibili, il bilancio è di due persone rimaste ferite in maniera lieve. I sanitari hanno prestato le cure necessarie direttamente sul luogo dell’incidente, senza che si rendessero necessari interventi particolarmente complessi.

A conclusione delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, si è reso necessario anche il ripristino del manto stradale. L’intervento è stato eseguito da Sicurezza e Ambiente Spa, società concessionaria incaricata delle attività di pronto intervento sulle strade del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Per il tempo necessario alle operazioni di rilievo, soccorso e pulizia della carreggiata si sono registrati rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato. La viabilità è stata successivamente ripristinata in condizioni di piena sicurezza.

Restano ora agli accertamenti dei Carabinieri il compito di chiarire le cause che hanno determinato l’incidente.