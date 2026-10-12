La comunità di Vittoria continua a stringersi attorno al dolore della famiglia di Carola Maria Battaglia, la giovane di appena 18 anni tragicamente scomparsa a seguito del grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre a Roncello, in provincia di Monza e Brianza. La ragazza, originaria della città ipparina ma residente da anni a Busnago insieme alla famiglia, ha perso la vita dopo il violento scontro frontale tra la Fiat 500 sulla quale viaggiava e un’Audi lungo via Aldo Moro.

Una vicenda che ha profondamente colpito non soltanto la comunità lombarda dove Carola viveva, ma anche Vittoria, città alla quale la giovane e la sua famiglia sono sempre rimaste legate. Numerosi, fin dai primi giorni successivi alla tragedia, i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati dalla provincia di Ragusa.

Intanto è stata resa nota la data delle esequie. I funerali di Carola Maria Battaglia saranno celebrati mercoledì 14 ottobre alle ore 15 nella parrocchia di San Giovanni Evangelista di Busnago. Il Santo Rosario sarà recitato alle 14.30. Al termine della cerimonia religiosa, la salma verrà accompagnata al cimitero di Busnago per la sepoltura.

La giovane è ricordata dai genitori Alessandra e Massimo, dai fratelli Rosario e Simone, dai nonni, dagli zii, dai parenti e dai tanti amici che in questi giorni stanno manifestando il proprio affetto per una perdita che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

L’incidente in cui ha perso la vita Carola è ancora al centro delle indagini. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, la diciottenne si trovava alla guida della Fiat 500 quando si è verificato il terribile impatto. Nello schianto è rimasto gravemente ferito anche un ragazzo di 16 anni che viaggiava con lei. Gli investigatori stanno proseguendo il lavoro per chiarire ogni aspetto della dinamica e delle eventuali responsabilità.

Mercoledì, dunque, sarà il giorno dell’ultimo saluto a una giovane vita spezzata troppo presto. Anche da Vittoria, dove la notizia della tragedia ha suscitato profonda commozione, in molti seguiranno con partecipazione e dolore il momento delle esequie, stringendosi idealmente attorno alla famiglia Battaglia in questo difficile momento.