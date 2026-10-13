Oltre 280mila forme di risparmio, tra Buoni fruttiferi e Libretti postali, risultano attive nell’Ibleo nella prima metà dell’anno, per un patrimonio che supera 1,1 miliardi di euro. Famiglie, giovani e pensionati continuano a privilegiare gli strumenti emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti da Poste Italiane. A livello nazionale si contano circa 35 milioni di Buoni e oltre 31 milioni di Libretti in essere. La Sicilia figura tra le regioni con il maggior numero di sottoscrizioni: più di 3,5 milioni di Libretti e 2,3 milioni di Buoni, a conferma della fiducia dei risparmiatori verso queste soluzioni. Sul podio provinciale, il Messinese guida per numero di Buoni attivi, mentre il Palermitano primeggia per Libretti. Numeri significativi anche nel primo semestre 2026 in provincia di Ragusa, con oltre 110 mila Buoni e più di 170 mila Libretti.

In media, più della metà dei residenti possiede almeno un Libretto e un cittadino su tre risulta intestatario di un Buono. Semplici, sicuri e sempre più digitali, Buoni fruttiferi e Libretti di risparmio continuano a rappresentare un punto di riferimento per chi desidera valorizzare la propria liquidità senza rinunciare a flessibilità e accessibilità. In particolare, i Buoni consentono di investire in modo prudente e senza costi di sottoscrizione, gestione o rimborso, con la possibilità di richiedere in qualunque momento la restituzione del capitale investito e degli interessi maturati. Disponibili in formato cartaceo presso i 34 uffici postali dell’Ibleo e in versione dematerializzata, possono essere sottoscritti a partire da 50 euro e gestiti anche online tramite il sito e l’App di Poste Italiane. Tra le novità, spicca il Buono Premium, dedicato a chi apporta nuova liquidità: ha durata annuale e riconosce alla scadenza un rendimento fisso predeterminato del 3,25% annuo lordo. È sottoscrivibile esclusivamente in forma dematerializzata dai titolari di Libretto di Risparmio Postale e, per chi dispone di un Libretto Smart abilitato alle funzionalità dispositive, anche attraverso i canali digitali di Poste Italiane. La progressiva digitalizzazione dei servizi consente inoltre ai titolari di Libretto Smart abilitati all’operatività online di effettuare operazioni direttamente da App e dagli ATM Postamat, anche senza la Carta Libretto. Per informazioni dettagliate su caratteristiche, rendimenti e condizioni economiche dei prodotti, è possibile rivolgersi agli uffici postali oppure consultare i canali digitali dell’azienda.