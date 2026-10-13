Archiviati i tre giorni di riposo concessi da coach Enzo Distefano, l’Avimec Modica, da oggi torna al lavoro al “PalaRizza” per iniziare ufficialmente la settimana che porta al debutto in campionato, in programma domenica pomeriggio alle 18 al “PalaGrotte” di Castellana, dove i biancoazzurri della Contea saranno ospiti della BCC Tecbus.

Per i “Galletti”, la trasferta in Puglia sarà complicata perchè in casa di una delle squadre più attrezzate del girone Blu del campionato di serie A3.

Un esordio che Biffi e compagni prepareranno con cura con doppie sedute giornaliere prima della partenza per la città delle Grotte.

L’attesa, dunque, sta per finire e dal prossimo weekend si comincerà a fare sul serio dopo i tanti test match di precampionato, in cui lo staff tecnico dei biancoazzurri ha potuto vedere il potenziale della rosa e i punti su cui dover lavorare per arrivare nellemigliori condizioni al debutto in serie A3, dove l’Avimec Modica giocherà per l’ottava stagione consecutiva e dove da quest’anno sarà l’unica squadra siciliana a rappresentare l’isola in un campionato nazionale.

“Per noi – dice Manuel Benassi – è sicuramente una delle trasferte più difficili della stagione. Sappiamo che Castellana è una squadra ben attrezzata, che ha alle spalle campionati importanti in cui ha ottenuto ottimi risultati, ma noi ci siamo preparati e siamo motivati perchè i ragazzi si sono allenati veramente tanto in tutte le settimane che abbiamo proposto dall’inizio di preparazione a oggi. I test precampionato – continua -ci sono serviti tantissimo sul piano del gioco e per studiare le diverse situazioni che si possono creare in partita, quindi siamo già concentrati per il debutto in campionato. Sappiamo che – conclude il vice allenatore dell’Avimec Modica – sia la trasferta di Castellana e poi quella di Campobasso alla terza giornata saranno delle trasferte impegnative, che noi cercheremo di affrontare con il giusto piglio e nella migliore maniera possibile, ma come detto i ragazzi si sono allenati molto bene e siamo pronti per affrontare questa nuova serie A3 che anche quest’anno ha alzato di molto il livello”.