L’Asp di Ragusa prosegue il percorso di superamento del precariato con la stabilizzazione di 22 professionisti tra personale del comparto e dirigenza sanitaria. I provvedimenti, adottati nei giorni scorsi, rappresentano i primi risultati delle procedure avviate dall’Azienda per l’assunzione a tempo indeterminato del personale che ha maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il gruppo più numeroso è rappresentato da dieci infermieri, nell’ambito dei trenta posti previsti dall’avviso pubblico. Le ulteriori stabilizzazioni riguardano quattro dirigenti psicologi, tre dirigenti biologi, due ostetriche, un assistente sociale, un dirigente veterinario dell’area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e un terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

Il percorso è stato avviato nel marzo scorso con una ricognizione interna rivolta al personale precario in possesso dei requisiti, già maturati o da maturare entro il 31 dicembre 2026. A questa prima fase è seguita l’approvazione, lo scorso settembre, di due distinti avvisi pubblici. Le procedure prevedono la possibilità di procedere alle stabilizzazioni in maniera progressiva, sulla base della maturazione dei requisiti individuali e nel limite dei posti individuati dal Piano delle assunzioni 2026.

«Con questi provvedimenti – dichiara il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago – proseguiamo nel percorso di valorizzazione delle professionalità che hanno già maturato un’esperienza all’interno del Servizio sanitario. La stabilizzazione del personale rappresenta un investimento sulla qualità dei servizi e sulla capacità dell’Azienda di programmare le proprie attività, dando maggiore stabilità ai professionisti e rafforzando gli organici».

Con questi ultimi provvedimenti, sale a 439 il numero complessivo delle stabilizzazioni deliberate dall’Asp di Ragusa dal 2024 a oggi.