Incidente stradale nella mattinata di oggi a Ragusa, nei pressi del bivio per Giarratana. Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura e un autobus sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia, impegnati nelle operazioni di assistenza e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dalle prime informazioni disponibili, l’impatto si è verificato lungo un tratto stradale particolarmente trafficato e ha provocato rallentamenti alla circolazione. L’automobile ha riportato danni nella parte anteriore, mentre il bus è rimasto fermo sulla carreggiata in attesa delle verifiche delle autorità competenti.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte. Ci sono feriti. Le loro condizioni non sono gravi. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha richiesto una temporanea gestione del traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.