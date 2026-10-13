Due giorni di forte tensione e profonda preoccupazione per i residenti del quartiere Chiusa Inferno, messi a dura prova dalle intemperanze di un uomo extracomunitario in evidente stato di alterazione (foto Assenza).

L’uomo ha seminato il panico nella zona, arrivando a danneggiare il parco giochi situato all’interno dell’area dell’ex campo di concentramento. Già nella giornata di ieri erano giunte diverse segnalazioni al 112, rivelatesi poi vani allarmi in quanto l’individuo era riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle pattuglie.

La svolta è arrivata nella giornata di oggi, quando l’uomo è stato individuato e bloccato in via Della Resistenza. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato e i sanitari del 118, che hanno preso in carico l’uomo, rendendo necessario con ogni probabilità l’avvio di un Trattamento sanitario obbligatorio per riportare la calma e la sicurezza nel quartiere.