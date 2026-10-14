Amelia Iacono è la nuova presidente dell’Anffas di Modica. La sua elezione è arrivata dal consiglio direttivo dell’associazione, chiamato a individuare una nuova guida dopo la bufera giudiziaria che ha investito i vertici dell’ente. La nomina si inserisce in un percorso di rifondazione avviato a seguito delle dimissioni dell’ex presidente, Giovanni Provvidenza, che ha lasciato l’incarico dopo l’applicazione di una misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, nella quale risultano coinvolti, a vario titolo, anche alcuni suoi collaboratori.

Secondo quanto emerge, numerose famiglie di persone assistite intenderebbero schierarsi a sostegno di Provvidenza, respingendo le accuse relative a presunti maltrattamenti e ad altre condotte contestate. L’insediamento di Iacono rappresenta un passaggio cruciale per superare una fase particolarmente delicata e per avviare una riorganizzazione trasparente dell’assetto di direzione. Priorità del nuovo corso sarà assicurare la continuità dei servizi sul territorio, ristabilendo al contempo un clima di piena serenità, fiducia e tutela nei confronti dei ragazzi seguiti dall’associazione e delle loro famiglie.