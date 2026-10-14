Il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a nome dell’intero direttivo e di tutti i soci dell’associazione, esprime le più vive congratulazioni a Rosamaria Chiaramonte e Carlotta Schininà, componenti della Giunta provinciale di Confcommercio, insignite del prestigioso riconoscimento “Donne che creano spazio 2026”, promosso dalla Consulta femminile del Comune di Ragusa.

“Desidero rivolgere un caloroso plauso a Rosamaria Chiaramonte e a Carlotta Schininà per questo importante traguardo – dichiara Manenti –. A nome mio personale, dell’intera Giunta e di tutti i soci di Confcommercio Ragusa, esprimo gratitudine per l’impegno, la passione e la professionalità che quotidianamente mettono al servizio della nostra organizzazione e dell’intero territorio. Questo riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità associativa”.

Il presidente provinciale sottolinea come il premio vada ben oltre il valore simbolico di una singola attestazione. “Rosamaria Chiaramonte, vicepresidente provinciale e presidente della sezione di Ragusa di Confcommercio, così come Carlotta Schininà, rappresentano un esempio concreto di leadership femminile, di determinazione e di capacità di visione. Con il loro operato hanno dimostrato che il contributo delle donne nei processi di crescita economica, sociale e culturale del territorio è fondamentale e insostituibile”.

Manenti evidenzia inoltre il significato dell’iniziativa promossa dalla Consulta femminile del Comune di Ragusa. “Il premio ‘Donne che creano spazio’ ha il merito di accendere i riflettori su figure che, attraverso il proprio lavoro e il proprio impegno, riescono a generare opportunità, relazioni e crescita per la collettività. È un riconoscimento che valorizza il merito e che invita la società a guardare con attenzione a tutte quelle esperienze capaci di creare nuovi percorsi di partecipazione e sviluppo”. Secondo il presidente di Confcommercio Ragusa, iniziative di questo tipo contribuiscono a rafforzare una cultura della valorizzazione delle competenze e delle buone pratiche: “Riconoscere pubblicamente esempi positivi significa offrire modelli di riferimento alle nuove generazioni e promuovere una società più inclusiva, dinamica e attenta al talento. Per questo siamo particolarmente felici che tra le premiate vi siano due donne che da anni contribuiscono attivamente alla vita della nostra associazione e allo sviluppo della comunità locale”.

“Ancora complimenti di cuore a Rosamaria e Carlotta – conclude Manenti –. Questo premio è il giusto riconoscimento di un percorso costruito con competenza, sacrificio e passione. Siamo certi che continueranno a rappresentare un punto di riferimento per il mondo associativo e imprenditoriale della provincia di Ragusa”.