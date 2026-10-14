Quella di giovedì 8 ottobre rimarrà una data scolpita nella memoria dell’Avis di Monterosso Almo. Nella sede cittadina è stata ufficialmente intitolata la sala della segreteria a Giovanna, una giovane ragazza monterossana che ci ha lasciato troppo presto e che credeva fermamente nel valore del dono.

Un momento carico di emozione e significato per tutta la comunità avisina.

“Intitolare a Giovanna questo spazio – è stato spiegato – non è solo un modo per onorare la sua memoria, ma rappresenta anche un potente messaggio capace di ispirare le generazioni future, rafforzare il senso di appartenenza e dare continuità ai valori avisini”.

Grande la partecipazione dei cittadini alla cerimonia. Numerose le testimonianze che hanno reso la giornata ancora più intensa.

“Le vostre testimonianze – afferma il gruppo dirigente Avis – ci hanno fatto vivere dei momenti di profonda commozione e intensa riflessione”.

Un gesto semplice ma dal grande valore simbolico. La memoria di Giovanna vivrà ogni giorno nella casa dei donatori, ricordando a tutti che donare è un atto d’amore che non muore mai.