Sarà una serata all’insegna della cultura, della condivisione e della scoperta quella in programma sabato 24 ottobre, alle 20,30, al Teatro Badia di Ragusa, in corso Italia 103. In occasione di una speciale conferenza-spettacolo, il pubblico potrà assistere alla presentazione ufficiale di “HYBRID”, la nuova rassegna culturale promossa dal circolo culturale Teatro Badia, un progetto che punta a mettere in dialogo esperienze artistiche diverse all’interno di un unico cartellone.

Teatro comico, teatro contemporaneo e musica saranno i protagonisti di una proposta che si candida a diventare uno dei punti di riferimento della prossima stagione culturale cittadina predisposta da un circolo culturale frequentato da soci sostenitori. Nel corso della serata verranno presentati frammenti, anticipazioni e momenti performativi tratti dagli spettacoli che comporranno la rassegna 2026-2027, offrendo al pubblico un primo assaggio del percorso artistico che prenderà forma nei prossimi mesi.

“HYBRID nasce dall’esigenza di creare uno spazio dove i linguaggi possano contaminarsi e dialogare tra loro – spiega il direttore artistico Maurizio Nicastro –. Oggi più che mai il teatro ha bisogno di aprirsi, di accogliere sensibilità differenti e di diventare un luogo vivo di incontro tra artisti e pubblico. Questa rassegna vuole essere un ponte tra esperienze, generazioni e forme espressive diverse”.

La serata sarà impreziosita anche dalla consegna del Premio Mascherone Barocco, riconoscimento dedicato agli attori nati o formatisi nel territorio ibleo che, grazie al proprio talento e alla propria professionalità, sono riusciti ad affermarsi sulla scena nazionale, portando con sé il valore culturale e artistico della provincia di Ragusa.

“Con il Premio Mascherone Barocco vogliamo rendere omaggio ai tanti professionisti dello spettacolo che hanno mosso i primi passi nel nostro territorio e che oggi rappresentano un esempio per le nuove generazioni – aggiunge Nicastro –. È un modo per valorizzare le eccellenze locali e ricordare che anche da questa terra possono nascere percorsi artistici di grande qualità”.

L’appuntamento del 24 ottobre avrà inoltre un significato simbolico particolare perché coinciderà con l’avvio della campagna di tesseramento 2026-2027 del circolo culturale Teatro Badia e con il brindisi inaugurale che accompagnerà ufficialmente la nascita del nuovo sodalizio culturale.

“Vogliamo costruire una comunità culturale partecipata, aperta e dinamica – conclude il direttore artistico –. Per questo l’ingresso sarà gratuito. Invitiamo cittadini, appassionati, artisti e curiosi a condividere con noi l’inizio di questa nuova avventura. HYBRID non è soltanto una rassegna, ma un progetto che vuole raccontare nuove storie e creare nuove occasioni di incontro attraverso l’arte”.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Una serata pensata per celebrare il teatro e la cultura nelle loro molteplici forme, all’insegna di un’idea semplice ma ambiziosa: un unico palcoscenico per tanti linguaggi diversi.