La polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività di controllo del territorio effettuata nelle ore notturne nelle vie del centro storico a Ragusa, un equipaggio della volante della Questura di Ragusa riconosceva un soggetto a bordo di un motociclo, che era stato già denunciato pochi giorni prima per guida senza patente recidiva. Il soggetto, che si trovava in compagnia di una donna, alla vista della pattuglia, parcheggiava immediatamente il mezzo e la coppia si dava alla fuga, ma veniva prontamente raggiunta dagli agenti della Volante e sottoposta a controllo.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, il conducente del mezzo è stato trovato in possesso di 164 grammi di hashish, 18 grammi di marijuana, vario materiale utilizzato per il confezionamento e circa 2500 euro in contanti di cui non riusciva a giustificarne la provenienza.

L’uomo, ultimati gli adempimenti di rito, veniva tratto in arresto e, su disposizione della competente Procura della Repubblica, veniva tradotto presso la casa circondariale di Ragusa.

Inoltre, lo stesso, per la condotta ostile e minacciosa tenuta durante il controllo e per essere stato sorpreso alla guida del proprio motociclo, veniva anche deferito in stato di libertà per i reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e per guida senza patente recidiva nel biennio.