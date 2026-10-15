Prosegue il percorso di avvicinamento al nuovo campionato per l’Asd Giarratana Volley, che nei giorni scorsi ha preso parte al 3° Memorial “Mimmo e Pippo Russo”, triangolare disputato al palazzetto dello Sport di Belpasso e dedicato al ricordo di due figure particolarmente apprezzate del movimento pallavolistico siciliano.

La formazione giarratanese ha affrontato un importante banco di prova confrontandosi con realtà di valore come l’Aquila Bronte Volley e il Volley Letojanni, squadre che rappresentano riferimenti consolidati nel panorama regionale. Un appuntamento utile non soltanto per testare la condizione atletica e tecnica del gruppo, ma anche per accelerare il processo di amalgama di una squadra che si appresta a vivere una stagione ricca di aspettative.

Per l’occasione lo staff tecnico guidato da Antonio Pappalardo ed Emanuele Campo, con il supporto dell’allenatore Pappalardo in campo, ha potuto contare sull’organico composto da Minelli, Donets, Germano, Cutrone, Dipasquale, Primitivo, Facchini, Artioli, Bazzano, Martorino, Fusco, Sportelli e Gintoli, elementi sui quali la società ripone grande fiducia in vista del campionato.

Il Memorial ha rappresentato un’importante occasione di crescita per il gruppo, consentendo allo staff di valutare schemi, automatismi e condizione generale contro avversari competitivi. Indicazioni preziose in vista dell’appuntamento che tutti attendono: l’esordio ufficiale stagionale davanti al pubblico di casa.

L’esordio in campionato è infatti fissato per il 24 ottobre a Giarratana, una data cerchiata in rosso dalla società e dagli appassionati di pallavolo del territorio. La dirigenza spera di poter contare sul calore e sul sostegno dei tifosi per trasformare il palazzetto in un autentico fortino. «Il Memorial Russo è stato un passaggio importante del nostro percorso di preparazione – dichiara il presidente Salvatore Pagano –. Abbiamo affrontato squadre di ottimo livello e abbiamo ricevuto indicazioni positive sul lavoro che stiamo svolgendo. C’è ancora tanto da fare, ma vedo un gruppo motivato, serio e desideroso di crescere».

Lo sguardo è adesso rivolto alla prima giornata di campionato. «Il 24 ottobre sarà una giornata speciale per la nostra società e per tutta la comunità di Giarratana – aggiunge Pagano –. Invito fin da ora tutti gli sportivi, le famiglie, i giovani e gli appassionati di volley a riempire il palazzetto e a sostenere questi ragazzi. Abbiamo costruito una squadra che darà tutto in campo e che merita il calore del proprio pubblico. La presenza dei tifosi può diventare un valore aggiunto fondamentale nel corso della stagione».

L’Asd Giarratana Volley continua, dunque, il proprio percorso di preparazione con entusiasmo e determinazione, consapevole che il lavoro svolto in queste settimane rappresenta la base per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide. Il conto alla rovescia verso il 24 ottobre è ufficialmente iniziato.