Non è riuscito ad andare lontano l’uomo senza fissa dimora che nella serata di ieri si è reso responsabile di un furto con strappo ai danni di una donna a Vittoria. Grazie al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza, il presunto autore del colpo è stato individuato e arrestato poco dopo i fatti.

L’episodio si è verificato intorno alle 20. La vittima si trovava in strada nei pressi di una tabaccheria quando è stata avvicinata dal malvivente. Con una mossa improvvisa, l’uomo le ha strappato il portafoglio per poi allontanarsi rapidamente, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.

Immediata la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Vittoria che ha raccolto la testimonianza della donna. Fondamentale si è rivelata l’accurata descrizione fornita dalla vittima, che ha consentito agli agenti e agli investigatori di avviare subito una mirata attività di ricerca nella zona.

Le perlustrazioni hanno dato esito positivo in breve tempo. I poliziotti hanno infatti individuato un soggetto corrispondente alle caratteristiche indicate dalla donna e lo hanno sottoposto a controllo. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso delle carte di credito intestate alla vittima. Poco distante dal luogo in cui era avvenuto il furto è stato inoltre recuperato il portafoglio contenente i documenti personali della donna.

Condotto negli uffici del Commissariato per le procedure di identificazione e fotosegnalamento, il sospettato è stato infine dichiarato in arresto con l’accusa di furto con strappo. Su disposizione della Procura della Repubblica competente, è stato successivamente trasferito nella Casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione conferma l’efficacia dell’intervento delle pattuglie sul territorio e la rapidità con cui le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al presunto responsabile, consentendo il recupero della refurtiva e la restituzione dei beni alla legittima proprietaria.