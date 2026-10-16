I carabinieri della Stazione di Acate hanno arrestato un 37enne del posto, destinatario di una condanna definitiva per furto aggravato e ricettazione. All’uomo è stato notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. I fatti che hanno portato al provvedimento risalgono al 2015; inizialmente il condannato era stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali.

Nei giorni scorsi, però, mentre percorreva via Circonvallazione, il 37enne non si è fermato a un posto di controllo e si è dato alla fuga, mettendo in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada. La pattuglia dell’Arma lo ha inseguito, riuscendo a bloccarlo e identificarlo. Nel corso degli accertamenti è emerso il probabile motivo della fuga: l’uomo guidava senza patente, con recidiva infrabiennale, e a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. La denuncia scattata per l’inottemperanza all’alt ha indotto l’autorità giudiziaria a revocare la misura alternativa alla detenzione e a disporre l’ordine di carcerazione. Espletate le formalità di rito e notificato il provvedimento, il 37enne è stato tradotto dai Carabinieri di Acate presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per scontare la pena residua.