L’attesa sta per terminare in casa Avimec Modica. Domenica, con inizio alle 18, i biancoazzurri debutteranno nell’ottava stagione consecutiva in Serie A3 affrontando, sul taraflex del PalaGrotte di Castellana, la quotata Bcc Tecbus: un battesimo tra i più impegnativi dell’intero campionato. Per la compagine della Contea è l’ora della verità dopo otto settimane di lavoro e cinque test match, utili a coach Enzo Distefano e al suo staff per misurare la crescita del gruppo che, senza eccessivi giri di parole, ambisce a recitare un ruolo di primo piano nel girone Blu della Terza Serie nazionale.

“Noi tutti – spiega Stefano Chillemi – non vediamo l’ora che arrivi il 18 ottobre, perché è dal 24 agosto che lavoriamo duro in palestra per arrivare il più preparati possibile a questa prima giornata di campionato, dove affronteremo in trasferta Castellana, una squadra rognosa e dotata di esperienza che soprattutto in casa dirà la sua. L’amichevole fatta nel quadrangolare di Corigliano in preseason in cui abbiamo vinto in rimonta al tiebreak – continua – è una partita da prendere con le pinze, in campionato sarà tutto diverso. Tutte le partite saranno difficili da giocare, ora si comincia a fare sul serio e vedremo chi la spunterà. Tutti noi – conclude il capitano dell’Avimec Modica – abbiamo tanto fuoco dentro e tanta voglia di fare bene. In ogni atleta, in tutto lo staff tecnico e in tutti i dirigenti vedo tanta voglia e tanta ambizione e tutti speriamo di cominciare con il piede giusto”. Sulla stessa lunghezza d’onda il tecnico Enzo Distefano, focalizzato sulla prima trasferta:

“Finalmente si comincia – dice il tecnico dei biancoazzurri – perché otto settimane di preparazione e di attesa per la prima di campionato sono tante. Sarà una trasferta dura, perché conosciamo benissimo il valore dei nostri avversari, che abbiamo già incontrato nel quadrangolare di Corigliano durante la preparazione, ma domenica sarà tutta un’altra storia, perché sarà partita vera, prima stagionale contro una squadra veramente attrezzata e ben costruita. Il gruppo – continua – è motivato per l’inizio del campionato e molto concentrato. Il focus della settimana è stato tutto sui nostri primi avversari che abbiamo iniziato a studiare già da martedì, ma soprattutto è un gruppo molto unito sulle intenzioni di andare a fare bene a Castellana. Ricordiamoci che quella di domenica al ‘PalaGrotte’ – conclude Enzo Distefano – è sempre la prima di un campionato lungo che, secondo me, riserverà moltissime sorprese. Per noi sarà sicuramente un test importante e fondamentale perché i valori devono venire fuori soprattutto quelli dei nostri dieci nuovi arrivati e anche io non vedo l’ora di vederli finalmente all’opera”. La gara inaugurale tra BCC Tecbus Castellana e Avimec Modica, in programma al PalaGrotte, sarà diretta dalla signora Giorgia Adamo e dal signor Matteo Mannarino della sezione di Roma. La formazione modicana oggi sosterrà una doppia seduta di lavoro al PalaRizza, mentre domani mattina è prevista la partenza verso Castellana Grotte.