Diverse auto parcheggiate nei pressi della scuola Vittoria Colonna sarebbero state danneggiate durante la notte da un individuo che avrebbe tentato di introdursi all’interno dei veicoli alla ricerca di oggetti da rubare. A denunciare l’accaduto è stato un residente attraverso un post pubblicato sui social network, corredato da un filmato estratto dal sistema di videosorveglianza (foto Assenza).

Secondo quanto raccontato dall’autore della segnalazione, il presunto autore dei danneggiamenti avrebbe preso di mira numerose vetture in sosta nella zona, provocando in alcuni casi la rottura dei vetri e il danneggiamento degli sportelli. Lo stesso cittadino riferisce che la propria automobile avrebbe riportato soltanto un graffio sopra uno sportello, mentre altri veicoli avrebbero subito danni decisamente più consistenti, con possibili furti di oggetti lasciati all’interno.

Nel post viene inoltre evidenziato come l’uomo, durante l’azione, avrebbe lasciato tracce della propria presenza sul marciapiede vicino alle auto prese di mira. Un particolare che ha contribuito ad aumentare l’indignazione dei residenti della zona.

L’autore della denuncia social ha scelto di pubblicare solo una parte del video registrato dalle telecamere, rendendo irriconoscibile il volto della persona ripresa. Contestualmente ha dichiarato la propria disponibilità a mettere le immagini integrali a disposizione delle forze dell’ordine qualora queste dovessero essere richieste nell’ambito delle eventuali denunce presentate dai proprietari delle auto danneggiate.

L’episodio ha suscitato numerose reazioni tra i cittadini, preoccupati per quanto avvenuto in una zona particolarmente frequentata e caratterizzata dalla presenza di abitazioni e attività. Al momento si tratta di una segnalazione diffusa attraverso i social e saranno eventuali accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione la dinamica dei fatti e l’entità complessiva dei danni subiti dai veicoli coinvolti.

L’auspicio dei residenti è che le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza possano fornire elementi utili per risalire al responsabile e fare piena luce su quanto accaduto durante la notte.