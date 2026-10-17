Un incendio di canneto è divampato nelle ultime ore lungo la strada provinciale 47, l’arteria che collega Ispica a Pachino. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica, impegnata nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo.

A rendere nota la situazione è stato il comando provinciale dei Vigili del fuoco, che ha segnalato come le operazioni siano rese più complesse dalla presenza di vento nella zona. Le raffiche, infatti, favoriscono la propagazione delle fiamme e richiedono particolare attenzione da parte delle squadre impegnate sul campo.

I pompieri stanno monitorando costantemente l’evoluzione dell’incendio per evitare che il fronte del fuoco possa estendersi ulteriormente alla vegetazione circostante o creare situazioni di pericolo per la viabilità lungo la provinciale.

Al momento non risultano segnalazioni di persone coinvolte. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e l’area resta sotto stretta osservazione da parte dei vigili del fuoco.