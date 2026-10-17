Dopo un’estate ricca di appuntamenti, tra il fiume e i racconti di Boccaccio con I pomeriggi del Decamerone, Casamatta lo spazio creativo di viale Europa 85 a Ragusa, si prepara a riaprire le porte al pubblico con la nuova stagione teatrale 2026/2027. Sei spettacoli, da novembre a maggio, compongono un cartellone che attraversa generi, autori e linguaggi differenti, con l’obiettivo di offrire occasioni di divertimento, riflessione ed emozione.

«Ogni stagione è il risultato di un anno di lavoro, di prove, di confronti e di scelte che cerchiamo di compiere con grande attenzione – dichiara il direttore artistico Massimo Leggio –. Il nostro desiderio è proporre un teatro capace di parlare a pubblici diversi, di far ridere e commuovere, ma anche di lasciare domande e stimolare riflessioni. Il pubblico che cresce di stagione in stagione ci dà la responsabilità e l’entusiasmo per continuare a migliorare. Casamatta vuole essere una casa aperta, un luogo in cui sentirsi accolti e in cui le storie possano diventare un’esperienza condivisa».

La stagione si aprirà a novembre con “Oh, Dio mio!”, di Anat Gov, diretto e interpretato da Valentina Ferrante e Massimo Leggio, in scena il 20, 21, 22, 27, 28 e 29 novembre. A gennaio, il 15, 16, 17, 23, 24, 30 e 31, sarà la volta di “Evviva il condominio!”, di Jeremy Perkins, con la Compagnia Casamatta e la regia di Massimo Leggio.

A febbraio spazio a Luigi Pirandello con “Madri”, interpretato da Evelyn Famà per la regia di Carlo Ferreri, in programma il 12, 13, 14, 19, 20 e 21 febbraio. A marzo, nelle date del 12, 13, 14, 19, 20 e 21, il cartellone proseguirà con “La strana coppia” (al femminile), di Neil Simon, con Irene Cascone, Alida Di Raimondo, Carmen Frasca, Salvo Paternò e Matteo Tomasello, per la regia di Salvo Paternò.

Ad aprile, il 9, 10, 11, 17, 18, 24 e 25, arriverà “Tre sull’altalena”, di Luigi Lunari, con Paolo Lanza, Salvo Paternò e Matteo Tomasello, diretto da Carlo Ferreri e Massimo Leggio. La stagione si concluderà a maggio con “Come rido io – Vol. 3”, scritto e interpretato da Massimo Leggio, in programma il 14, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 maggio.

Ma le novità di Casamatta non si esauriscono con il cartellone teatrale. Da gennaio prenderanno il via anche due nuovi progetti pensati per ampliare le occasioni di incontro e partecipazione: un caffè letterario, dedicato a chi ama leggere, ascoltare e condividere parole in un’atmosfera informale, e una rassegna cinematografica che riporterà sul grande schermo alcuni dei film che hanno segnato la storia del cinema.

«Il teatro è il cuore di Casamatta, ma crediamo che uno spazio culturale debba saper accogliere anche altre forme di espressione – aggiunge Leggio –. Con il caffè letterario e la rassegna cinematografica vogliamo creare nuove opportunità per stare insieme, confrontarsi e riscoprire storie che continuano a parlarci. Ringrazio il pubblico che ci segue e chi sceglierà di entrare per la prima volta in questa casa».

La stagione 2026/2027 si presenta così come un nuovo capitolo per Casamatta, uno spazio creativo che punta a consolidare il proprio rapporto con la città attraverso il teatro e nuove proposte culturali, mantenendo al centro le persone, le storie e il piacere di condividerle.