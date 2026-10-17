Dopo il primo appuntamento dedicato alla classe Optimist, tutto è pronto a Donnalucata per il secondo fine settimana della Settimana della Vela 2026, la manifestazione organizzata dall’Asd Circolo Velico Kaucana sotto l’egida della Federazione Italiana Vela VII Zona, che sta trasformando la borgata marinara di Scicli in uno dei principali punti di riferimento della vela giovanile siciliana.

Oggi e domani saranno protagoniste le classi Ilca 4 e Ilca 6, maschili e femminili, impegnate nella prima tappa del Ranking zonale 2027. Ai nastri di partenza sono attesi complessivamente 50 velisti provenienti da tutta la Sicilia, pronti a sfidarsi nelle acque antistanti Donnalucata in un fine settimana che si preannuncia particolarmente favorevole dal punto di vista meteorologico.

Le previsioni, infatti, lasciano ben sperare per il regolare svolgimento del programma sportivo. Per la giornata di oggi il segnale della prima prova è fissato alle ore 12 e sono previste tre regate. Domani, invece, l’orario di partenza sarà comunicato dal comitato di regata al termine delle prove del giorno precedente, anche in base alle condizioni meteomarine, anche se l’avvio delle competizioni potrebbe avvenire intorno alle 11.

Complessivamente il programma prevede sei prove, tre per ciascuna giornata, con la cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica pomeriggio al termine delle regate.

L’evento conferma la crescita di Donnalucata come sede di manifestazioni veliche regionali. La scelta della località sciclitana è maturata dopo le positive esperienze degli anni precedenti, che hanno evidenziato le eccellenti caratteristiche del campo di regata e la capacità organizzativa del Circolo velico Kaucana.

Gli organizzatori confidano ora in due giornate all’insegna del mare, dello sport e dello spettacolo, con decine di giovani atleti pronti a contendersi i primi punti utili della nuova stagione agonistica in una delle classi olimpiche più diffuse e apprezzate del panorama velico internazionale. La prima ranking assieme alla seconda tappa determineranno gli atleti che potranno partecipare all’Italia Cup classi Ilca, il circuito nazionale più importante a livello nazionale che di solito si svolge su cinque tappe.