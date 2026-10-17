Un uomo è rimasto ustionato al volto e alle mani oggi alla Marza, nel territorio di Ispica, in un episodio che ha richiesto un complesso intervento dei soccorsi. Secondo le prime informazioni, il ferito avrebbe anche inalato del fumo, circostanza che ha reso necessario il trasferimento urgente in una struttura ospedaliera specializzata.

Per garantire l’assistenza sanitaria è stato attivato l’elisoccorso, intervenuto sul posto per il trasporto del paziente. A riportare l’attenzione sull’accaduto è stato il giornalista Carmelo Riccotti La Rocca, che ha evidenziato come il caso riproponga una problematica ormai nota nel territorio ibleo: la carenza di medici sulle postazioni del 118.

Secondo quanto riferito, infatti, il ricorso all’elicottero non sarebbe stato legato unicamente alla gravità delle condizioni dell’uomo, ma anche alla presunta indisponibilità di ambulanze medicalizzate nell’area di Modica nel momento in cui è scattato l’allarme. Una circostanza che dovrà essere eventualmente confermata dagli organi competenti, ma che riaccende il dibattito sulle difficoltà operative del sistema di emergenza-urgenza.

Da tempo, infatti, il servizio 118 nella provincia di Ragusa fa i conti con la cronica mancanza di personale medico, una situazione che rischia di incidere sulla copertura delle postazioni territoriali e sulla capacità di risposta in caso di emergenze particolarmente delicate.

L’episodio verificatosi alla Marza, oltre alla preoccupazione per le condizioni del ferito, richiama dunque l’attenzione sulla necessità di garantire una presenza adeguata di medici nelle ambulanze medicalizzate, affinché il sistema di soccorso possa operare con la massima efficienza su tutto il territorio provinciale.