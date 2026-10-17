La SuperConveniente Virtus Ragusa torna in trasferta per la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Domenica, alle 18, la squadra di coach Gianni Recupido sarà impegnata sul parquet del Polifunzionale di Rende contro la Bim Bum Basket, con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto mercoledì nel recupero contro la Promobasket Marigliano.

Il 93-69 del PalaPadua ha permesso ai ragusani di conquistare i primi due punti della stagione, dopo le sconfitte con Catanzaro e Termoli. «Rispetto all’esordio è cambiata soprattutto la consapevolezza di dover vincere – spiega coach Gianni Recupido –. Ognuno ha fatto un passo in più sul piano del sacrificio. Nei primi due quarti abbiamo subito tanti punti e commesso alcuni errori individuali, ma l’atteggiamento era diverso. Siamo riusciti anche ad andare oltre le difficoltà».

La prossima avversaria è ancora alla ricerca del primo successo in campionato. La Bim Bum Rende, allenata da Giampaolo Ambrico, ha perso all’esordio sul campo di Gela (70-60), per poi cedere di misura in casa alla Basket School Messina (77-78). Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta nel derby contro la Basket Academy Catanzaro (79-69), al termine di una gara rimasta a lungo in equilibrio. Nonostante le tre sconfitte, Rende ha mostrato di poter competere con avversarie attrezzate. Il principale riferimento offensivo è Scarpone, playmaker classe 2004, autore di 21 punti contro Catanzaro e miglior realizzatore della squadra in questo avvio di stagione (14,7 di media). Accanto a lui si sono messi in evidenza Guido, tre partite a 12 punti di media, Greco e Mazzoleni. In vetrina anche Osagie, ala classe 2006.

Per la Virtus sarà un’altra prova impegnativa, a pochi giorni da una vittoria che ha restituito fiducia. «Dobbiamo continuare a crescere: sarà il nostro mantra per tutta la stagione – aggiunge Recupido –. Abbiamo una squadra composta in parte da giocatori giovani e in parte da elementi più esperti. Dobbiamo riuscire a mettere insieme queste due anime e speriamo che i giovani possano trascinare anche i più maturi. Siamo in dieci e non è facile trovare subito i giusti equilibri. Contro Marigliano, però, tutti hanno dato il proprio contributo, interpretando il ruolo che la partita richiedeva».

La palla a due tra Bim Bum Basket Rende e SuperConveniente Virtus Ragusa è fissata per domenica alle ore 18. Arbitreranno l’incontro i signori Barbagallo di Acireale e Filesi di Chiaramonte Gulfi.