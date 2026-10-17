Sette spettacoli, interpreti tra i più apprezzati del panorama nazionale e un cartellone che spazia dai classici alle commedie contemporanee. È stata presentata la nuova stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Duemila di Ragusa, promossa dall’associazione culturale C&M con la direzione artistica di Carlo Nobile.

La stagione prenderà il via il 28 novembre 2026 e accompagnerà il pubblico fino al maggio del 2027 attraverso un percorso artistico capace di coniugare tradizione, riflessione, ironia e intrattenimento.

Ad inaugurare il cartellone sarà “Le serve” di Jean Genet, affidato all’interpretazione di Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro, con la regia di Guglielmo Ferro. Un classico del Novecento che continua a interrogare il pubblico sui temi dell’identità e del potere.

Il 13 gennaio 2027 sarà la volta di “Il commissario Montalbano”, spettacolo interpretato da Vincenzo Pirrotta e diretto dallo stesso Guglielmo Ferro, che porterà in scena una delle figure più amate della letteratura e della televisione italiana.

Il programma proseguirà il 21 gennaio con “Indovina chi viene a cena?”, celebre testo di William Arthur Rose, adattato da Mario Scaletta e interpretato da Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, una commedia che affronta con leggerezza e intelligenza temi ancora oggi di grande attualità.

Il 20 febbraio saliranno sul palco Giampiero Ingrassia e Paolo Triestino con “Ciò che vide il maggiordomo”, brillante commedia di Joe Orton diretta da Giovanni Anfuso, considerata uno dei testi più divertenti e irriverenti del teatro britannico contemporaneo.

Spazio poi al teatro al femminile il 5 marzo 2027 con “Belle ripiene”, scritto e diretto da Massimo Romeo Piparo, interpretato da Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Rosalia Porcaro e Samuela Sardo. Una commedia ironica e moderna che affronta con leggerezza e comicità le sfide della quotidianità.

Il 13 aprile arriverà a Ragusa Carlo Buccirosso con “Qualcosa è andato storto”, commedia scritta e diretta dallo stesso attore e autore napoletano, da sempre tra i protagonisti più apprezzati del teatro italiano.

A chiudere la stagione, il 16 maggio 2027, sarà Enrico Guarneri con “Fiat Voluntas Dei”, testo di Giuseppe Macrì diretto da Plinio Milazzo, che porterà sul palco tutta la forza della tradizione teatrale siciliana.

La nuova stagione del Teatro Duemila si propone dunque come un appuntamento culturale di primo piano per il territorio ibleo, offrendo al pubblico ragusano un programma ricco di nomi prestigiosi e produzioni di qualità. La direzione artistica curata da Carlo Nobile e l’impegno dell’associazione culturale C&M confermano la volontà di consolidare il ruolo del Teatro Duemila come punto di riferimento per la vita culturale della città, valorizzando una proposta capace di intercettare pubblici diversi e di mantenere alta l’attenzione verso il teatro d’autore e quello di intrattenimento.

I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili attraverso i canali ufficiali della stagione teatrale e presso il botteghino dedicato di via Roma 168 a Ragusa secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.