Continuano a ritmo intenso le attività promosse dalla Fondazione Anffas Ragusa Comunità e Futuro Ets sempre più impegnata nell’organizzazione di iniziative che mettono al centro la persona, le sue capacità e il valore dell’inclusione sociale. Tra i percorsi che stanno riscuotendo particolare apprezzamento vi sono i laboratori creativi e artistici che coinvolgono attivamente gli ospiti della struttura in esperienze capaci di stimolare fantasia, manualità ed espressione personale.

Tra colori, forme e materiali diversi, ogni partecipante ha la possibilità di dare libero sfogo alla propria creatività. C’è chi si dedica alla realizzazione di mosaici, chi sperimenta tecniche decorative sulla ceramica e chi, attraverso la pittura, riesce a trasformare mobili e oggetti destinati a una seconda vita. Attività che vanno ben oltre il semplice laboratorio manuale e che rappresentano autentici percorsi di crescita personale, autonomia e valorizzazione delle capacità individuali.

Piccoli gesti, pazienza e passione si intrecciano quotidianamente dando vita a creazioni originali e ricche di personalità, testimonianza concreta di come l’arte possa diventare strumento di inclusione, condivisione e benessere.

A sottolineare il valore di queste iniziative è la direttrice, Salvina Cilia: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori che ogni giorno si spendono con professionalità, passione e grande sensibilità al fianco delle persone che frequentano la nostra Fondazione. Dietro ogni laboratorio, ogni attività e ogni evento c’è un lavoro prezioso che contribuisce a creare opportunità di crescita, socializzazione e partecipazione attiva. Grazie al loro impegno siamo riusciti a costruire un calendario sempre più ricco di iniziative, capace di coinvolgere i nostri ragazzi e di renderli protagonisti di esperienze significative e di grande richiamo solidale”.

La direttrice evidenzia inoltre come la Fondazione stia vivendo una fase particolarmente dinamica: “Stiamo assistendo a una partecipazione sempre maggiore e questo ci incoraggia a proseguire lungo la strada intrapresa. Le attività artistiche e creative dimostrano che ogni persona possiede talenti e potenzialità che meritano di essere valorizzati. Il nostro obiettivo è continuare a offrire occasioni di espressione, incontro e inclusione, creando una comunità sempre più accogliente e attenta alle esigenze di tutti”. Attraverso questi percorsi, la Fondazione Anffas Ragusa Comunità e Futuro Ets conferma ancora una volta la propria missione: promuovere autonomia, dignità e inclusione sociale, mettendo al centro le persone e le loro capacità, in un contesto dove la creatività diventa linguaggio universale di partecipazione e crescita condivisa.