Tensione nella tarda serata di ieri al mercato ortofrutticolo di Santa Croce Camerina. Intorno alle 23 di domenica 18 ottobre, alcuni malviventi si sono introdotti nel perimetro della struttura prendendo di mira i box dei commissionari. L’attivazione dei sistemi di sicurezza e il pronto intervento delle forze dell’ordine hanno però scongiurato il colpo. A far scattare l’allarme è stata la segnalazione di manomissione dell’impianto di videosorveglianza. Le guardie particolari giurate sono accorse immediatamente per le verifiche, raggiunte poco dopo dai responsabili del mercato e dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. Una volta sul posto, è emerso che i ladri avevano già parzialmente forzato una saracinesca e oscurato alcune telecamere, nel tentativo di aprirsi un varco.

L’efficace coordinamento tra l’istituto di vigilanza e i militari dell’Arma ha tuttavia costretto i malintenzionati a desistere e a fuggire a mani vuote, senza riuscire a penetrare nei locali. I carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici di rito e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e risalire all’identità dei responsabili. L’episodio conferma l’efficacia del protocollo “Mille occhi sulla città”, frutto della sinergia tra vigilanza privata, forze dell’ordine e Prefettura di Ragusa. L’accordo, sottoscritto con il Comune di Santa Croce Camerina, prevede il potenziamento dei controlli sul territorio mediante l’impiego di ulteriori unità operative di pronto intervento.