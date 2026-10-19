La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un ventenne, cittadino straniero regolarmente presente in Italia, con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nei pressi di un istituto scolastico, a seguito di una segnalazione di spaccio giunta tramite YouPol, la piattaforma della Polizia di Stato che consente ai cittadini di segnalare, tra l’altro, episodi legati al traffico di droga. Gli operatori della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno intercettato il giovane mentre era alla guida della propria autovettura e lo hanno fermato. La perquisizione personale e del veicolo ha consentito di rinvenire 19 stecche di sostanza presumibilmente hashish, 65 euro in contanti e un taglierino intriso della medesima sostanza.

Le verifiche sono proseguite con una perquisizione domiciliare. Nell’abitazione del ragazzo sono stati trovati ulteriori 19,2 grammi di stupefacente riconducibile all’hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un coltello con tracce di droga e altri 400 euro in contanti. Nel corso degli accertamenti è emerso, inoltre, che l’auto condotta dal ventenne era priva di copertura assicurativa; per tale violazione è stata elevata la sanzione prevista dal Codice della Strada. Al termine delle attività, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.