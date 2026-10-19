Calcinacci giù da un balcone domenica scorsa in via Cavour. I detriti si sono schiantati al suolo, creando una situazione di potenziale pericolo per i pedoni. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per effettuare le verifiche necessarie e provvedere alla messa in sicurezza dell’area, con l’obiettivo di scongiurare ulteriori distacchi e tutelare l’incolumità dei passanti. L’intervento si è reso necessario per eliminare i possibili rischi legati alla presenza di altri elementi pericolanti sul balcone. Nessuno è rimasto ferito e non si registrano danneggiamenti a veicoli o cose.