Sfiorata la tragedia lungo la Strada provinciale 25 che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Martedì sera si è verificato un grave incidente stradale all’altezza di contrada Palazzola, zona attualmente interessata da un cantiere e regolata da un impianto semaforico temporaneo (foto Assenza).

Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile in transito in direzione del capoluogo avrebbe – per cause ancora in corso di accertamento – perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha travolto in pieno la segnaletica stradale ed il semaforo mobile installato per regolare il senso unico alternato, prima di sbandare e invadere del tutto la corsia di marcia opposta.

Proprio in quel momento sopraggiungeva una seconda vettura: l’impatto tra i due veicoli è stato inevitabile e particolarmente violento, lasciando i mezzi fortemente danneggiati al centro della carreggiata.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, le squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto stradale, e le Forze dell’Ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Il bilancio complessivo è di tre persone ferite. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato i coinvolti al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per ulteriori accertamenti e cure mediche. Nessuno di loro, secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita.