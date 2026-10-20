Un tempestivo e coordinato intervento nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre ha sventato un furto ai danni di un’importante azienda situata nella prima periferia di Modica.

Attorno alle 23,40, l’attenzione di un operatore della centrale operativa dell’istituto di vigilanza “La Ronda” è stata attirata da alcuni movimenti sospetti visibili attraverso le telecamere di videosorveglianza dell’impianto. Dalle immagini emergeva la presenza di diversi individui intenti a sviscerare il gasolio dai serbatoi degli automezzi aziendali parcheggiati nel piazzale, travasando il carburante all’interno di alcuni recipienti portati sul posto.

Dalla centrale è scattato immediatamente l’allarme: la pattuglia radiomobile di zona è stata inviata sul posto e vi è giunta nel giro di pochissimi minuti. L’arrivo a sirene spiegate dell’auto di vigilanza ha colto di sorpresa i malviventi, costringendoli a una rapida fuga a piedi per le campagne circostanti e ad abbandonare l’intera refurtiva.

Contestualmente, la centrale operativa ha allertato i carabinieri, che sono giunti prontamente sul luogo dell’evento. I militari dell’Arma hanno subito avviato i rilievi di rito e le indagini per ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili.

Grazie alla prontezza dei sistemi di monitoraggio e alla velocità dei soccorsi, il colpo è fallito prima di essere portato a termine: tutto il carburante già estratto è stato interamente recuperato e restituito ai proprietari dell’azienda, evitando così un ingente danno economico.