Mercoledì 21 ottobre, alle 10, il liceo scientifico “E. Fermi” di Ragusa aprirà le sue porte per un incontro speciale: un vero e proprio gemellaggio culturale con l’istituto di istruzione superiore “Cattaneo-Mattei” di Monselice e Conselve (Padova). Un evento di grande rilievo che si svolgerà alla presenza delle autorità e delle istituzioni di Ragusa per celebrare l’incontro tra due diverse storie di cittadinanza attiva.

Tutto ha avuto inizio grazie a una importante iniziativa della Consulta Femminile del Comune di Ragusa, in sinergia con gli assessorati alle Pari opportunità e alla Pubblica Istruzione. Il progetto, intitolato “Le vie delle donne”, è stato realizzato con dedizione dalle studentesse e dagli studenti del Liceo “Enrico Fermi”. Il successo di questo percorso ha portato alla nascita di un volume straordinario, pubblicato grazie al prezioso supporto della Baps (Banca Agricola Popolare di Sicilia), che raccoglie le storie di donne eccezionali che la comunità studentesca ha voluto ricordare e sottrarre all’oblio. Un libro profondo e di grande valore sociale, già presentato e donato con orgoglio alla cittadinanza.

Il gemellaggio: un ponte tra Nord e Sud. Da questa esperienza è nata l’idea di guardare oltre e stringere la mano a una realtà del Nord Italia.

Grazie al fondamentale lavoro della casa editrice Operaincerta, che ha curato la pubblicazione di entrambi i volumi, è stato possibile organizzare un gemellaggio culturale e istituzionale con l’I.S. “Cattaneo-Mattei” di Monselice e Conselve.

L’istituto veneto porterà a Ragusa il frutto di un percorso speculare ma focalizzato sui temi della legalità e della tutela dell’ambiente.