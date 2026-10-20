Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal questore di Ragusa finalizzata a garantire una maggiore sicurezza urbana e a contrastare in modo capillare i fenomeni di illegalità.

Nell’ambito di tali servizi, gli agenti della Polizia di Stato hanno intensificato il monitoraggio delle aree più sensibili dei centri storici e delle zone periferiche abitualmente frequentate dai giovani.

Durante i mirati pattugliamenti, i poliziotti delle Sezione Volanti hanno intercettato un minorenne. Sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di circa 18 grammi di hashish, custoditi all’interno dello zaino. La sostanza stupefacente era già suddivisa e confezionata in dosi pronte per lo spaccio; nello stesso zaino è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione.

Fatta salva la presunzione di innocenza fino a giudizio definitivo, il minorenne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti,

L’operazione complessiva condotta dalle Volanti ha permesso di porre sotto sequestro in totale circa 30 grammi di droga e di segnalare alla locale Prefettura altri tre soggetti per uso personale di sostanze stupefacenti.