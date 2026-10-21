Lo sciopero dell’autotrasporto colpisce anche la provincia di Ragusa. A causa del blocco delle consegne e della mancanza di materie prime, hanno chiuso temporaneamente tutti e sei i ristoranti McDonald’s presenti nel territorio, tra Ragusa, Marina di Ragusa, Vittoria, Modica e Pozzallo (foto Assenza).

Lo stop coinvolge circa 300 dipendenti, costretti a interrompere l’attività in attesa della ripresa delle forniture. Dalla società che gestisce i punti vendita spiegano che la riapertura potrà avvenire rapidamente non appena riprenderanno le consegne dei camion.

Disagi analoghi si registrano anche in altre province siciliane e in Calabria, ma nel Ragusano la situazione è particolarmente significativa perché riguarda contemporaneamente l’intera rete dei ristoranti del marchio. Le prossime ore saranno decisive per capire se il confronto tra autotrasportatori e istituzioni consentirà di sbloccare una situazione che sta già producendo effetti concreti su lavoratori e imprese.