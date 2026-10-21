Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Giarratana hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne di nazionalità italiana, conosciuto dai militari dell’Arma locale, in quanto già autore di numerosi reati contro il patrimonio e la persona e, tra l’altro, scarcerato da pochi giorni.

In questo caso il soggetto, mediante minaccia, aveva chiesto una somma di denaro ad un altro residente di Giarratana incontrato casualmente per le strade del paese. All’appuntamento concordato con la vittima, però, erano presenti anche i militari della Stazione Carabinieri di Giarratana che, dopo aver assistito alla consegna del denaro, sono intervenuti bloccando il soggetto e arrestandolo per estorsione.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, per rimanere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’attività portata a termine dai militari, inoltre, ha contribuito a migliorare la tranquillità nel piccolo centro ibleo, ove il soggetto in questione, in passato, si è reso protagonista di numerosi episodi per i quali è stato più volte arrestato e anche detenuto.

Il grado di responsabilità dell’interessato dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.