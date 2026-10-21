L’Asd Giarratana Volley si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della nuova stagione sportiva con la presentazione ufficiale della squadra che prenderà parte al campionato nazionale di Serie B maschile 2026/2027.

L’appuntamento è fissato per giovedì 22 ottobre, alle 19,30, presso l’aula consiliare del Comune di Giarratana, dove dirigenti, tecnici e atleti incontreranno la cittadinanza e i tifosi per dare il via a una nuova avventura sportiva che vedrà il sodalizio giarratanese ancora protagonista su un prestigioso palcoscenico nazionale.

L’iniziativa rappresenterà un’occasione speciale per conoscere da vicino i protagonisti della nuova stagione, condividere entusiasmo e aspettative e rafforzare il legame tra la squadra e il territorio. La società rivolge un invito a tutta la comunità, agli appassionati di pallavolo e agli sportivi del comprensorio affinché prendano parte a questo importante momento di confronto e partecipazione.

«Per noi sarà un grande onore avere al nostro fianco i tifosi e tutta la cittadinanza – fanno sapere dalla società –. La vicinanza del pubblico rappresenta una componente fondamentale del nostro percorso e uno stimolo importante per affrontare con determinazione le sfide che ci attendono».

La presentazione della squadra sarà anche l’occasione per guardare immediatamente al primo impegno ufficiale della stagione. Sabato, alle 18, infatti, il Giarratana Volley farà il proprio debutto casalingo nella palestra comunale affrontando il Gibellina. Una gara molto attesa dalla società e dagli appassionati, con l’obiettivo di iniziare il campionato con il piede giusto e regalare subito una soddisfazione ai sostenitori.

L’Asd Giarratana Volley si appresta dunque ad aprire una nuova pagina della propria storia sportiva, con l’ambizione di rappresentare al meglio il territorio e portare in alto il nome di Giarratana nei campionati nazionali di pallavolo. L’invito rivolto a tutti è quello di partecipare numerosi sia alla presentazione ufficiale della squadra sia all’esordio in campionato, per sostenere insieme i colori del club in una stagione che si preannuncia ricca di emozioni.