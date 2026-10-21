La comunità ecclesiale ragusana piange la scomparsa di padre Salvatore Dinatale, sacerdote molto conosciuto e stimato per il lungo servizio pastorale svolto in città e nel territorio.

Ordinato sacerdote nel dicembre del 1967, padre Dinatale ha dedicato quasi sessant’anni della sua vita al ministero, accompagnando generazioni di fedeli con discrezione, disponibilità e spirito di servizio. Negli ultimi anni aveva ricoperto l’incarico di vicario parrocchiale della Cattedrale di San Giovanni Battista, continuando a rappresentare un importante punto di riferimento per la comunità. Parallelamente svolgeva il ruolo di assistente ecclesiastico della Coldiretti, affiancando il mondo agricolo con attenzione e sensibilità pastorale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra i fedeli, nel clero diocesano e tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e spirituali nel corso del suo lungo cammino sacerdotale.

L’ultimo saluto a padre Salvatore Dinatale sarà celebrato domani alle 15.30 nella Cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa. La camera ardente è stata allestita presso il Centro pastorale San Giovanni Battista, dove amici, parrocchiani e fedeli potranno rendere omaggio al sacerdote e raccogliersi in preghiera.

Con la sua scomparsa, la Chiesa ragusana perde un presbitero che ha speso la propria vita al servizio del Vangelo e delle comunità affidate alle sue cure pastorali, lasciando un ricordo destinato a rimanere vivo nel cuore di tanti (foto Bracchitta).