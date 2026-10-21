Un grave incidente stradale si è verificato oggi a Modica, nella zona Mauto, dove per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’automobile e una motocicletta.

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, fatto che lascia presumere la presenza di almeno una persona ferita in condizioni serie. Sul posto sono confluiti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per prestare assistenza ai coinvolti e avviare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ad avere la peggio è stato un ragazzino che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. A causa della gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Catania.

Il conducente dell’automobile è stato invece trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 della postazione di Scicli che, valutata la gravità delle condizioni del giovane, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’elisoccorso è atterrato al Cannizzaro di Catania intorno alle 17,20

L’incidente ha inevitabilmente richiamato l’attenzione di numerosi automobilisti e residenti della zona, mentre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per consentire l’arrivo e l’atterraggio dell’elicottero sanitario.